Драма, вражда, границы: типы нездоровых отношений между матерью и дочерью

Очень часто в современном обществе можно наблюдать нездоровые отношения, в том числе между матерью и ребенком. Зачастую то, что многим кажется вполне нормальным и допустимым, в действительности может навредить и нанести психологическую травму ребенку. Давайте рассмотрим несколько категорий взаимоотношений между матерью и дочерью и определим, какие последствия они могут иметь в будущем.

Мама - драма

Некоторые отношения между матерями и дочерьми являются драматическим спектаклем. Простого общения недостаточно, чтобы удовлетворить такую категорию матери. Она должна сделать каждую ошибку похожей на конец света. Семейная драма включает в себя крики, бросание вещей и оскорбления, призванные внушить страх другому человеку.

Матери, которые используют такую ​​драму, полагают, что нет другого способа донести свою точку зрения, не взорвав все вокруг. Долгосрочные последствия этого для дочерей означают возможность пережить ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство) или передать такую же модель поведение последующим поколениям.

Боевые отношения

Некоторые отношения между матерью и дочерью - это одна большая борьба, все время. Для них это нормально, но это сплошной «ад». К сожалению, жестокое обращение или даже постоянные драки могут нанести колоссальный вред дочери. Она никогда не сможет увидеть свою мать любящим и заботливым защитником. Некоторые дочери считают своих матерей врагами, и это ужасно.

Несуществующая дочь

Одним из наиболее болезненных типов отношений между матерью и дочерью является пренебрежительный тип. От такого рода отношений у дочери возникает ощущение, будто ее не существует. У матери всегда есть своя повестка дня, и, несмотря на то, как сильно дочь просит ее внимания, мать ее не замечает.

Такая форма отношений может привести к низкой самооценке. Дочь также будет продолжать искать то внимание, которое она не получала от своей матери, и не сможет дать внимание, которое будет требоваться ее собственной дочери.

Отсутствие границ

Противоположностью пренебрежительных отношений является та модель, которая не имеет границ. Некоторые матери всегда следуют по пятам ребенка и вторгаются в частную жизнь или, как они это называют, «просто заботятся о своих детях». Наверняка, вы слышали эту фразу и раньше. Может быть, вы мать, которая пытается взломать пароль на телефоне вашей дочери...

Но, на самом деле полезно иметь границы между матерью и дочерью, но это тонкая грань. Хотя вы хотите быть уверенными в том, что ваши дети находятся в безопасности, вы также должны дать им возможность быть самими собой. Что касается взрослых матерей и дочерей, то да, ваш ребенок все еще нуждается в здоровых границах с вами.

Отношения матери и дочери могут быть здоровыми

Прежде всего, вы должны найти время, чтобы сесть и просто пообщаться. На самом деле, когда вы в последний раз разговаривали со своей дочерью? Мы не берем во внимание, когда вы делегировали обязанности или сделали выговор за плохое решение.

Общение подразумевает знакомство друг с другом. Это отличный способ быть справедливым и устанавливать основные правила для домашнего хозяйства. Связь открывает пути для решения тех или иных проблем, так что вы можете найти способы для устранения всех токсических симптомов.

Фото:osoblyva.com



