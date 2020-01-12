Оторвитесь от экранов - уделите время детям

Мы часто говорим своим детям о том, что вредно проводить время, уткнувшись в экран телефона. А сами? Ведем себя по принципу: "делай, как я говорю, а не как я"!

Сомнительный такой подход к воспитанию... И его пора менять.

Приоритет - время, проведенное с детьми.

Играйте со своими детьми. Почитайте им. Готовьте вместе с ними. Сходите погулять или покатайтесь на велосипедах. Посетите музей. Время, проведенное вместе в гостиной перед экранами разных устройств не в счет.

Начните менять привычки.

Дисциплинируйте себя, чтобы игнорировать звуки уведомлений из социальных сетей и электронной почты, когда вы общаетесь со своими детьми. Большинство сообщений могут подождать. Ваши дети не могут.

Смотрите детям в глаза.

Зрительный контакт с ребенком - это важно. Так вы сообщаете ему, что он для вас важнее всего,что есть вокруг, того, что есть на телефоне или в телевизоре.

Установите свободное от гаджетов время для всех, включая вас.

Оставьте свой телефон дома во время семейных прогулок, на детских мероприятиях и за час до их сна. Придерживайтесь этого правила.

Дети учатся тому, чем живут.

По этому пункту комментарии, пожалуй, излишни.