Чего боятся подростки

Группа российских психологов провела исследование, целью которого было понять, чего реально боятся наши повзрослевшие дети.

В качестве испытуемых были привлечены 68 подростков 12-18 лет. Все они ходили на занятия к психологам или в разное время обращались за консультацией.

По условиям эксперимента (естественно, с согласия родителей) они должны были провести в полном одиночестве (наедине с собой) 8 часов. В это время их попросили вести нечто вроде дневниковых записей, куда заносить все, что они делали, чувствовали, думали.

Эти, казалось бы, несложные условия выполнили полностью всего трое ребят. Семь человек продержались в добровольной изоляции 5 часов, остальные - еще меньше.

Причина, по которым они прерывали эксперимент, оказалась одна: «Я больше не мог».

Практически все пытались заснуть, чтобы скоротать время, но ни у кого это не получилось, так как в голове, по их собственным словам, роились "глупые" мысли.

И это не было капризом: у 7 парней и 20 девушек наблюдалось ухудшение физического состояния: жар или озноб, сухость во рту, потливость, тошнота, головокружение, тремор рук, боли в животе или груди и прочие неприятные симптомы. Со стороны психики тоже были тревожные звоночки: беспокойство и беспричинный страх. А пятеро вообще испытали панические атаки.

Все симптомы прошли сразу после выхода из эксперимента, стоило только включить музыку в наушниках, вернуться к гаджетам, созвониться с друзьями, проверить ленты в соцсетях...

Все ребята говорили о том, что были ужасно удивлены теми мыслями, которые приходили им в голову в процессе эксперимента.

Кстати, трое ребят, которые все же прошли этот своеобразный квест, признались, что они часто проводят время наедине с собой и им не бывает скучно. Вот и сейчас один из мальчиков все восемь часов клеил модель парусного корабля, прерываясь только на то, чтобы поесть.

А второй сначала разбирал свои коллекции (он увлечен ботаникой), а потом занимался пересадкой цветов.

Получается, что больше всего наши дети боятся изоляции. Невозможность коммуникации (пусть даже посредством гаджетов) и доступа к всемирной паутине - самый большой кошмар в их жизни.