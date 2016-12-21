Кому мешал Давид Кирвалидзе?

07.02.2014 | 18:50

Давид Кирвалидзе, который через несколько месяцев после победы на выборах "Грузинской мечты" был вынужден уйти с поста министра сельского хозяйства из-за финансового скандала, возможно, вновь вернется на свою должность. Уголовное дело против сотрудников Минсельхоза прекращено из-за нехватки улик. Эксперты полагают, что с самого начала дело было сфабриковано, и требуют расследовать все обстоятельства произошедшего.

Давид Кирвалидзе покинул пост министра незаслуженно. Об это стало известно спустя девять месяцев после его отставки, когда Кирвалидзе ушел с должности министра сельского хозяйства по собственному желанию. Причина — уголовное дело против сотрудников Минсельхоза и компании "Механизатор". Их обвиняли в растрате крупных сумм в процессе проведения тендера на приобретение сельскохозяйственной техники, служебной халатности и давлении на экспертов. Всего было задержано восемь лиц. Тогда же Давид Кирвалидзе заявил, что до выяснения всех деталей и завершения расследования он покидает пост министра.

Как видно, для уточнения "деталей" понадобился почти год. За это время был избран новый президент и сформировано новое правительство. Вступила в силу новая Конституция, ограничивающая полномочия президента и придающая больше прав премьер-министру Грузии. В целом закончилась 10-летняя эпоха Михаила Саакашвили. Однако разобраться в "деле тракторов" прокуратуре так и не удавалось. В итоге не имея достаточных улик, обвинение было вынуждено отозвать это дело из суда.

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Но что же Кирвалидзе? Вернется ли он на свой пост? После прекращения уголовного дела у многих, в том числе у членов правительства, возникли предположения, что он может вновь занять пост министра сельского хозяйства. Министр юстиции Тея Цулукиани говорит, что она очень рада, что была доказана невиновность сотрудников Минсельхоза. А нынешний министр сельского хозяйства Шалва Пипия будет еще более рад, если Кирвалидзе вернется в ведомство. Впрочем, по его словам "это решать премьер-министру и самому Кирвалидзе".

Руководитель центра общественного контроля за спецслужбами Грузии Бесо Аладашвили говорит, что необходимо детально изучить этот вопрос.

— Конечно же, у прокуратуры не было достаточных улик, и поэтому дело отозвали, — сказал Аладашвили в интервью GeorgiaTimes. — Это может свидетельствовать только о том, что уголовное дело "сшито". Мне сложно сказать, в чем была причина: была ли тут какая-нибудь коррупционная схема с целью нейтрализации этих людей, или же это был политический заказ непосредственно против Кирвалидзе. По поводу действий самого Кирвалидзе можно сказать, что его решение об отставке было очень достойным шагом. Конечно же, в прокуратуре необходимо провести внутреннее расследование по этому делу. Я также считаю, что для восстановления справедливости хорошо было бы вернуть Кирвалидзе на пост министра сельского хозяйства.

— В последнее время появилась информация, что в прокуратуре по-прежнему работают люди, которые выполняли политические заказы при Михаиле Саакашвили и продолжают выполнять их сейчас. Как вы ее оцениваете?

— Что касается ситуации в прокуратуре, то я могу сказать лишь одно. В подобных структурах должны работать профессионалы, а эти ведомства должны быть свободны от политического воздействия. Не имеет права работать только тот, кто совершил конкретное правонарушение. А снимать с должности лишь потому, что он работал при прежней власти, не является правильным. Тогда повторится то же самое, что происходило при Михаиле Саакашвили. К примеру, он, придя к власти, уволил 90 процентов сотрудников министерства госбезопасности и привел туда непрофессионалов, подчинявшихся ему во всем.

В том, что дело против Кирвалидзе сфабриковано, убежден и эксперт по политическим вопросам Петре Мамрадзе. "Мне кажется, что здесь речь шла о противостоянии внутри "Грузинской мечты". Кого-то Кирвалидзе очень не устраивал, — сказал Мамрадзе в интервью GeorgiaTimes. — Кирвалидзе никогда не был замечен в каких-то грязных делах, а ведь он был министром и при Шеварднадзе, и при Саакашвили, он большой профессионал своего дела и очень порядочный человек. Особенно плодотворно Кирвалидзе сотрудничал с международными организациями".

"С самого же начала этого "дела тракторов" в обществе появилось предположение, что дело было сфабриковано, — отметил эксперт. — Практически сегодня это доказано, поскольку прокуратура за столь долгое время не смогла предоставить необходимые улики. Конечно же, в любой стране в следственные органы могут поступить материалы, которые вызывают подозрения. Прокуратура должна их изучить и затем убедиться, что дело не содержит состава преступления. Но ведь в данном случае были задержаны люди, министр ушел в отставку. Разве кто-нибудь понес наказание за то, что людям был нанесен столь серьезный моральный ущерб?"