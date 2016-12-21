Мерабишвили вынесли приговор

17.02.2014 | 17:45

Бывшего премьер-министра Грузии Вано Мерабишвили отправили за решетку на пять лет. Зураб Чиаберашвили, второй фигурант дела о подкупе избирателей, присвоении госсредств и злоупотреблении служебными полномочиями, отделался штрафом в 50 тысяч лари. В чем обвиняется Мерабишвили, и какие дополнительные обвинения могут быть выдвинуты против него?

Вано Мерабишвили приговорили к 10 годам лишения свободы, но сидеть он будет пять лет. Приговора по обвинению в растрате государственных средств коснулась амнистия, поэтому срок автоматически снизился вдвое. Кутаисский городской суд вынес приговор заочно: Мерабишвили на процессе не присутствовал.

Экс-премьер Грузии обвинялся в растрате государственных средств и подкупе избирателей. Речь идет о создании фиктивных рабочих мест для сторонников партии в ходе реализации в 2012 году государственной программы по трудоустройству. Мерабишвили также признан виновным в нарушения права на частную собственность. А именно — присвоении фешенебельной дачи на побережье Черного моря в селе Квариати.

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Смертный грех Вано Мерабишвили

Еще одному фигуранту дела, бывшему главе Минздрава Зурабу Чиаберашвили, присудили штраф в размере 50 тысяч лари. Поскольку Чиаберашвили уже заплатил 20 тысяч лари в качестве залога, теперь ему придется доплатить лишь 30 тысяч лари. Чиаберашвили остался на свободе.

Но Мерабишвили может и не отделаться так просто. Против него еще ведется расследование о превышении служебных полномочий в ходе разгона акции оппозиции 26 мая 2011 года, а также — о злоупотреблении служебными полномочиями в деле об убийстве сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани в 2006 году.

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Дело Гиргвлиани многие называют "красной чертой", переступив которую прежняя власть безвозвратно потеряла доверие большинства населения Грузии. Убийство молодого человека, совершенное с особой жестокостью, вызвало бурю возмущения в стране. Главные подозреваемые — высокопоставленные сотрудники МВД, в том числе бывший глава Департамента конституционной безопасности Дата Ахалая. Начавшиеся в 2006 году акции протеста против Саакашвили и прежней власти продлились вплоть до 2012 года.

Участвовал ли в этом убийстве Мерабишвили, сказать сложно. Доподлинно известно, что за столом в ресторане, где произошла ссора между Гиргвлиани и сотрудниками МВД, сидела его супруга Тако Салакая. Сам Мерабишвили в ресторане не находился. Однако существуют предположения, что именно он отдал приказ разделаться с Гиргвлиани, которого убили на кладбище в поселке Окрокана недалеко от Тбилиси.

Еще одна кровавая расправа, которую связывают с Мерабишвили, произошла 26 мая 2011 года. Тогда митинг оппозиции на проспекте Руставели безжалостно разогнал спецназ. По непроверенным данным, тогда погибло шесть человек (точные цифры власти скрыли), около 100 получили серьезные ранения. Отдал ли приказ о начале операции против митингующих сам Мерабишвили, или же эта "привилегия" принадлежала бывшему президенту Михаилу Саакашвили, который хотел провести 26 мая парад по случаю дня независимости Грузии, сказать также сложно. Но в любом случае, будучи главой МВД, Мерабишвили был ответственен за безопасность населения своей страны.

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Эксперт по политическим вопросам Петре Мамрадзе говорит, что приговор, вынесенный Мерабишвили, не вполне адекватен. "Когда в 2008 году я был членом парламента и занимал пост заместителя главы комитета по правам человека, то ознакомился со многими интересными делами, — рассказал Мамрадзе в интервью GeorgiaTimes. — К примеру, лиц, которых обвинили в краже трех килограммов металлолома, приговорили к семи годам лишения свободы. А Мерабишвили присвоил миллионы".

По мнению Мамрадзе, все это свидетельствует о том, что в правоохранительных органах и судах все еще остались обломки "Единого национального движения", которые пытаются сгладить обвинения в адрес бывших высокопоставленных чиновников Грузии. "Но я очень надеюсь, что благодаря общественной активности эти дела будут доведены до конца. Это касается и расследования обстоятельств 26 мая 2011 года, и бунта на военной базе в Мухровани, и спецоперации в Лапанкури. Это самые громкие дела, и во всех так или иначе фигурирует имя Вано Мерабишвили. Так что сегодняшнее обвинение и приговор не будет окончательным", — полагает эксперт.

Мерабишвили в годы правления Михаила Саакашвили называли хребтом прежней власти, на котором фактически держалась вся система. Это был чуть ли не единственный министр, который сохранил свой пост с первых до последних дней правления "Единого национального движения". Теперь ему приходится отдуваться за все грехи предыдущей власти Грузии.