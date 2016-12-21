Адвокату Ахалаи припомнили прокурорство

24.02.2014 | 17:40

Еще один бывший грузинский чиновник, на сей раз полицейский, может оказаться за решеткой. Это Георгий Ониани — адвокат бывшего министра обороны Бачо Ахалаи. Ониани задержали в его собственной квартире. В чем обвиняют бывшего полицейского, и что думают эксперты по поводу задержания адвоката: это политическое преследование, или восстановление справедливости?

Гога Ониани — адвокат бывшего главы Минобороны Бачо Ахалаи, который с момента задержания защищал интересы бывшего высокопоставленного чиновника из правительства Михаила Саакашвили, теперь и сам оказался за решеткой. Ониани задержали в собственной квартире в воскресенье вечером. Превышение служебных полномочий — это записано в акте задержания. Речь идет о деятельности Ониани во время его работы в полиции. По информации следствия, полицейские по приказу Ониани при обыске подбросили наркотики Давиду Шатиришвили — руководителю одной из фирм, которая изготовляла майки для бывшей тогда в оппозиции "Грузинской мечты". В результате фальсификации улик Шатиришвили был тогда приговорен к 11 годам лишения свободы. Существуют также подозрения

относительно участия Ониани в деятельности так называемых "зондер бригад", специальных групп, которые при "Национальном движении" и Михаиле Саакашвили участвовали вместе с полицией в разгоне митингов оппозиции, в политическом терроре против оппонентов, особенно перед парламентскими выборами 2012 года.

Теперь же сам Гога Ониани стал говорить о политическом преследовании. Бывший полицейский, ныне адвокат, оказывается, собирался участвовать в выборах в органы местного самоуправления, которые состоятся в Грузии 15 июня. Одного только этого заявления Ониани стало достаточно для того, чтобы у западных партнеров появились вопросы относительно задержания "представителей оппозиции" перед выборами. Именно так отреагировал на арест Георгия Ониани посол ЕС в Грузии Филипп Димитров.

Впрочем, нынешние власти категорически отрицают политической преследование оппонентов и заявляют, что Ониани и ему подобные совершали преступные действия, поскольку думали, что будут находиться у власти вечно. "Ни одна власть не должна ощущать, что будет руководить страной вечно, и совершать такие преступления, какие совершались при Михаиле Саакашвили", — заявил спикер парламента Давид Усупашвили.

Кстати во время допроса у Ониани случился сердечный приступ, и его пришлось перевезти в больницу. По данным соратников Ониани, на данный момент его здоровью ничто не угрожает, поэтому следственные мероприятия в отношении адвоката будут продолжены.

Эксперты советуют нынешним властям быть более осторожными при подобных задержаниях, поскольку это может вызвать нехороший резонанс за рубежом. "С одной стороны, в отношении Ониани у следствия есть вопросы, но существует еще и политическая сторона, — сказал в интервью GeorgiaTimes эксперт по политическим вопросам Петре Мамрадзе. — Со стороны западных партнеров доверие к властям Грузии понизилось после скандала с бывшим главным прокурором Отаром Парцхаладзе, который, оказывается, имел судимость, а все правительство пыталось его защитить".

"Я очень надеюсь, что следствие в отношении Ониани будет проведено объективно и даст ответы на все вопросы. По поводу его вины мне говорить сложно. История с Парцхаладзе привела к тому, что любое задержание сегодня вызывает такую негативную реакцию. Руководители Ассоциации адвокатов даже говорят об "институциональном преследовании" своих членов и направили соответствующее обращение в международные структуры. Я согласен с представителем ЕС, что в этом расследовании должны принять участие и международные наблюдатели. Это снимет много вопросов и подозрений", — говорит Мамрадзе.

А вот эксперт по юридическим вопросам Дмитрий Лордкипанидзе категорически не согласен, что арест Ониани является преследованием института адвокатов в Грузии. "Я не думаю, что арест Ониани как-либо связан с его нынешней деятельностью — сказал Лордкпипанидзе в интервью GeorgiaTimes. — Дело в том, что грузинские законы не запрещают бывшим прокурорам и полицейским, у которых есть юридическое образование, становиться адвокатами. И сегодня много бывших следователей, прокуроров и других сотрудников правоохранительных органов, если можно так выразиться, спрятались в Ассоциации адвокатов Грузии".

"Оценка, что раз Ониани член союза адвокатов Грузии, то его уголовное преследование является институциональным преследованием всей Ассоциации, не соответствует действительности. Гога Ониани в течение многих лет работал в полиции, он руководил многими известными акциями, в том числе выселением беженцев 20 января 2011 года. Он был одной из одиозных фигур в годы правления "Национального движения". Кстати, многие бывшие высокопоставленные полицейские также являются членами Ассоциации адвокатов Грузии, и если завтра у прокуратуры возникнут к ним вопросы, то ничего удивительного в этом нет", — полагает Лордкипанидзе.