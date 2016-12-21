Минобороны Грузии: Мы продолжим сотрудничать с НАТО, США и ЕС

05.11.2014 | 15:49

Нынешний руководитель минобороны Грузии Миндия Джанелидзе во время сегодняшнего брифинга заявил, что военные силы республики не прекращают предпринимать попытки, ускоряющие процесс евроинтеграции страны.

По словам нового министра, курс развития грузинских вооруженных сил не изменится и продолжит двигаться в сторону интересов НАТО.

Руководитель грузинского оборонного ведомства подчеркнул, что сотрудничество продолжится не только с Альянсом, но и с США и ЕС, сообщает Pravda.Ru.

Бывший министр обороны Грузии был отправлен в отставку накануне вечером из-за крупного коррупционного скандала. Возглавить этот пост довелось Миндии Джанелидзе, который до сегодняшнего дня руководил Советом безопасности и управления кризисами при премьер-министре страны. При этом американский посол в Грузии Ричард Норланд ранее выражал крайнюю степень доверия Аласании.

Интересные сообщения после таких перестановок появились и в прессе, на фоне кризиса на Украине, во всех происходящих событиях видящей не внутреннюю подоплеку, а руку Москвы - СМИ поспешили заявить, что отставка ориентированного на НАТО Аласании связана с ростом пророссийских настроений в кавказской республике.