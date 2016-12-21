06.12.2016 | 08:54

Читаем все Кодекс чести горца

1.

Горец – мусульманин, следует предписаниям ислама, убежден, что главная ценность – это свобода, дарованная Всевышним. Горец, никогда не оскорбляет ничьих национальных и религиозных взглядов. Каждый народ – Дар Всевышнего.

2.

Горец отвечает за свои поступки и за поступки своих детей. Слово горца нерушимо.

3.

Горец знает историю своего народа и изучает великие деяния сынов своего народа. Эти знания укрепляют его дух и придают силы в трудные моменты.

4.

Горец знает свой язык, традиции и культуру своего народа.

5.

Горец работает над физическим и духовным совершенствованием и стремится к знаниям, чтобы быть достойным своих великих предков.

6.

Горец знает и помнит свою родословную от основателя рода. С великим почтением относится к старшим, а более всего к родителям, даровавшим ему жизнь.

7.

Величие горца не измеряется богатством, а лишь мерой мужества и нрава.

8.

Горец помнит о том, что все хорошее и плохое в жизни непостоянно и имеет свой конец.

9.

Горец в разговоре больше слушает и меньше говорит, но никогда не похваляется. Среди людей много тех, кто сильнее и умнее тебя.

10. Горец избегает ссор и скандалов. В споре с глупцом ты станешь глупее, а умного собеседника полезнее просто выслушать.

11. Горец умерен в еде и питье, торжества и поминки – не повод для обжорства. Помни, что чревоугодие есть грех.

12. Горец уверен - честь и достоинство не выпрашиваются и не покупаются, а заслуживают каждый день. Но потерять их можно за миг ошибки.

13. Горец знает друзей своих и врагов своих, ценит первых и справедлив со вторыми. Разломи хлеб и отдай большой кусок другу, сделай так, чтобы он этого не заметил.

14. Горец постоянен в справедливости, имея силу и будучи немощным.

15. Горец помнит, что гость в доме должен чувствовать тепло и защиту, внимание и заботу.

16. Горянка помнит, что очаг и дом, а также одеяние - это лицо женщины.

17. Горец регулярно посещает родных и близких, держит в чистоте и порядке могилы умерших.

18. Горянка – образец нравственной чистоты, терпения и верности.

19. Горец не допускает утверждений и деяний, порочащих и ущемляющих его самого, его семью, его веру, готов твердо и смело защищать эти святые ценности.

20. Горец умеет поддерживать беседу и с тактом высказывает собственное мнение, обладает чувством меры во всем и житейской мудростью, находчивостью и юмором.