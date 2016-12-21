Что нужно знать перед тем, как брать жену.

08.12.2016 | 09:03

Подумай перед тем, как брать жену!

Автор этого стихотворения точно не известен. Кто-то пишет, что ему более тысячи лет, и написал его Юсуф Хас Хаджиб Баласагуни в 1070 году. Кто-то пишет, что автор Абай Кунанбаев и ему уже больше 100 лет.... Но! Несмотря на это менее актуальным он не стал!

Подумай перед тем, как брать жену, Какую должен ты искать жену. Ищи такую, чтоб была она Умна, и домовита, и скромна.

Чтоб взгляд и юноши и старика Пленялся ею лишь издалека. Чтоб для неё до смерти неминучей Ты был единственный, а значит - лучший.

Подумай также, какова семья, Где родилась избранница твоя. За громким именем не стоит гнаться, Ведь именем жены тебе не зваться.

Послушай слово мудрого и делай, Как говорит он, опытный и зрелый: «Ищи невесту, у которой гладки Не столь бока и щеки, сколь повадки,

Чтоб не черты лица, черты души У нареченной были хороши». Что для мужчины может быть соблазном? Одни пленятся обликом прекрасным, Другие знатных выбирают в жёны, Жениться на богатых третьи склонны. Четвертые хотят, чтобы жена Была чистосердечна и скромна.

Ты хочешь знать, кто прав из них, кто нет, Прислушайся, я дам тебе совет: Тот, кто нашёл богатую жену, До смерти будет у жены в плену. Богатая на мужа-бедняка Смотреть всё время будет свысока. Браниться будет, попрекать со зла, Считать, что мужа в слуги наняла.

Мне жаль мужей, которые должны Склоняться перед именем жены. Высокородством гордая жена Всегда с безродным мужем холодна. Всю жизнь он будет хмур, его судьба - Быть при жене смиреннее paбa.

Несчастен муж красавицы жены - Он желт лицом, года его черны. Ценитель красоты не он один, Ведь есть глаза и у других мужчин. Он будет, бедный, до скончанья дней Не муж своей жены, а страж при ней.

С женой своею будет счастлив тот, Кто честность в ней и доброту найдёт. Пусть красотой не славится она - Душой красавица твоя жена.

Чванливой ты не угождал родне, Высокородства не искал в жене. Но честь и добродетели её Возвысят имя скромное твоё.

Не гнался за богатою женой, Не торговался ты с ее родней, И всё ж таки богатство может быть: Жена тебе поможет накопить. И если ты богат такой женой, Считай, что четырех нашёл в одной.