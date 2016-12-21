08.12.2016 | 18:03

Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ на 92 языках :

1. Абхазский "Я тебялюблю" — Сара бзиа бызбоит 2. Арабский "Я тебя люблю" — Ана ахебеки

3. Адыгейский "Я тебя люблю" — Сэ оры плэгун 4. Алтайский "Я тебя люблю" — Мэн сэни турар

5. Албанский "Я тебя люблю" — Уне дуа ти 6. Амхарский "Я тебя люблю" — Афэггерэ антэ

7. Английский "Я тебя люблю" — Ай лав ю 8. Армянский "Я тебя люблю" — Эс кэс сирумэм

9. Афганский "Я тебя люблю" — Ма ди кавэл мина 10. Башкирский "Я тебя люблю" — Мин хинэ яратау

11. Белорусский "Я тебя люблю" — Я тябэ кахаю 12. Бирманский "Я тебя люблю" — Чэна тинго чхи ти (Чумма тинго чхити)

13. Болгарский "Я тебя люблю" — Аз ти обичам 14. Бурятский "Я тебя люблю" — Би шамай дурлаха

15. Венгерский "Я тебя люблю" — Серетлек 16. Вьетнамский "Я тебя люблю" — Эм йеу ань, ань йеу эм

17. Голландский "Я тебя люблю" — Ик хуид ван ю 18. Греческий "Я тебя люблю" — Эго агапо су

19. Грузинский "Я тебя люблю" — Ме шен миквархар 20. Датский "Я тебя люблю" — Йег элскер дит

21. Дунгайский "Я тебя люблю" — Во жыай ни 22. Иврит "Я тебя люблю" — Ани охевет отха

23. Идиш "Я тебя люблю" — Об дих лыб 24. Индонезийский "Я тебя люблю" — Сайя ментьинта коу

25. Испанский "Я тебя люблю" — Йо тэ амо 26. Итальянский "Я тебя люблю" — Ио тэ амо 27. Кабардино-Черкесский "Я тебя люблю" — Сэ уэ ф1ыуэ узолъагъу

28. Казахский "Я тебя люблю" — Мэн сэни суемын 29. Кара-латыкский "Я тебя люблю" — К'тыбытык

30. Киргизский "Я тебя люблю" — мен сэни суйу 31. Калмыцкий "Я тебя люблю" — Би чи дурта болх

32. Коми "Я тебя люблю" — Мэ радэйт тэне 33. Корякский "Я тебя люблю" — Гымнан гыччи ылну лынык

34. Кумыкский "Я тебя люблю" — Мен сени сюемен 35. Китайский "Я тебя люблю" — Во ай ни

36. Лакский "Я тебя люблю" — На вин хира хун 37. Латвийский "Я тебя люблю" — Эс тэви милу

38. Латинский "Я тебя люблю" — Эго ту амарэ 39. Литовский "Я тебя люблю" — Аш тавя милю

40. Луганда "Я тебя люблю" — Нкуквагала 41. Македонский "Я тебя люблю" — Яс тэбэ сакам

42. Малагайский "Я тебя люблю" — Тиа иануо ао 43. Малайзийский "Я тебя люблю" — Аку кунта капада авак

44. Марийский "Я тебя люблю" — Мый тыймым ратам 45. Менгрельский "Я тебя люблю" — Ма си мныорк

46. Молдавский "Я тебя люблю" — Т'юбеск 47. Монгольский "Я тебя люблю" — Би танд хайртай

48. Мордовский "Я тебя люблю" — Мон вечкан 49. Навахо (дине) "Я тебя люблю" — Ка-та-уур-дь

50. Нивхский (гилянский) "Я тебя люблю" — Коды моды чмодь 51. Немецкий "Я тебя люблю" — Ихь либе дихь

52. Нивхский "Я тебя люблю" — Ни чезмудь 53. Норвежский "Я тебя люблю" — Ег дэг элски

54. Ненецкий "Я тебя люблю" — Мань хамзангав сит 55. Осетинский "Я тебя люблю" — Аз даима уварзон

56. Персидский "Я тебя люблю" — Ман то эйсч 57. Польский "Я тебя люблю" — Я цен кохам

58. Португальский "Я тебя люблю" — А мо тэ 59. Румынский "Я тебя люблю" — Т'юбеск

60. Сербско-хорватский "Я тебя люблю" — Я ту волети 61. Словацкий "Я тебя люблю" — Мам тя рад

62. Словенский "Я тебя люблю" — Яз ти любити 63. Сомали "Я тебя люблю" — Анига ку есель

64. Суахили "Я тебя люблю" — Мимикупенда 65. Тагальский "Я тебя люблю" — Ако сия умибиг

66. Таджикский "Я тебя люблю" — Ман тул нохс метинам 67. Тамильский "Я тебя люблю" — Нан уннаи кадалирэн

68. Татарский "Я тебя люблю" — Мин сини яратам 69. Тувинский "Я тебя люблю" — Мэн сэни ынакшир

70. Турецкий "Я тебя люблю" — Бен сана сэвийорум 71. Узбекский "Я тебя люблю" — Мэн сэни севаман

72. Украинский "Я тебя люблю" — Я тэбе кохаю 73. Удмуртский "Я тебя люблю" — Яратыщке мон тонэ

74. Финский "Я тебя люблю" — Ракастан синуа 75. Французский "Я тебя люблю" — Жэ тэм

76. Ханси "Я тебя люблю" — Ина зон ка 77. Хакасский "Я тебя люблю" — Мин син хынара

78. Хинди "Я тебя люблю" — Мэи тумсей пяр карта хум 79. Чешский "Я тебя люблю" — Мам те рад

80. Чувашский "Я тебя люблю" — эп сана йорадап 81. Шведский "Я тебя люблю" — Яд эльскар дэй

82. Эвенкийский "Я тебя люблю" — Би синэ фйв 83. Эрзянский "Я тебя люблю" — Мон тон вечкемс

84. Эсперанто "Я тебя люблю" — Ми амас син 85. Эстонский "Я тебя люблю" — Ма армас

86. Азербайджанский "Я тебя люблю" - мен сени севирем 87. Талышские "Я тебя люблю" - мы тыни пидаме

88. Табасаранский " Я тебя люблю " — Изус иву ккундис 89. На чеченском языке,я тебя люблю - сон хьо духкъ ез

90. Карачаевский "Я тебя люблю" - мён сени сюеме 91. Аварский "Я тебя люблю" - дие мун вокьула

91. На цыганском "Я тебя люблю" мэ тут камам 92. Русский - Я люблю тебя.