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Вы знаете, что значит счастье?

09.12.2016  |  14:08

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Вы знаете, что значит счастье? Это не то, чего стоит ждать всю жизнь, для счастья не обязательно зарабатывать миллионы и преуспевать во всех сферах жизни. Счастье — это когда ты не ждёшь никого, а они приходят и поднимают тебе настроение с минус бесконечности с точностью до наоборот.

Счастье — это когда, написанная от руки записка с тёплыми словами греет тебя больше, чем два одеяла и плед.

Счастье — это когда те, с кем не общался месяцами, искренне интересуются твоим самочувствием.

Счастье — это когда жизнь даёт тебе всё шансы, и ты используешь их на все сто.

Цените тех, кто рядом с вами. Любые трудности преподносят нам какой-то урок, открывают глаза и дают пищу для размышлений. Оглянитесь. Кто спрашивает каждый день, как вы? Кто, зная что у вас плохое настроение, пытается вам его поднять и успокоить вас? Кто может болтать с вами часами напролёт? Вспомнили кого-то? Обнимите его покрепче и цените, ведь можно потерять луну, считая звёзды.

Валерия Верхорубова

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