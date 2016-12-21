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Старший брат

10.12.2016  |  13:26

Старший брат. 29954.jpeg

Брат..🌸

Человек, которому с малых лет прививали чувство ответственности за тебя. Которого ругали, если ты споткнулась, потому что не уследил. Тот, кто знает с малых лет, что именно он должен защищать и заботится о тебе потому что, ты его младшая. А он Старший Брат. Второй после Отца. Поддержка и Опора. Самый добрый, тот кто отдаст душу за тебя, все что имеет за одну твою улыбку и никогда не простит себе твои слезы.

За чьей спиной ты спокойна, даже в " бури и ураганы" жизненных обстоятельств и тебя не покидает ощущение что ты еще маленькая, даже если тебе немало лет. Рядом с ним тепло, уютно, спокойно... непоколебимая сила братской любви становится только крепче с каждым днем, мотивирует тебя на лучшее. И с возрастом ты осознаёшь, что твоя жизнь без него немыслима.

Строгий и любящий, желающий лучшего и большего тебе, чем самому себе. Самый близкий друг по жизни - Старший Брат. Любите,цените и берегите старших. Они самое дорогое, что есть у нас.

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