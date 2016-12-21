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Какой должна быть девушка?

11.12.2016  |  11:36

Какой должна быть девушка?

Девушка должна быть домашней, это принято с давних времен и это не выходит из моды, девушка должна быть женственной, должна содержать порядок в доме и сохранять уют, покой и домашний очаг.

Девушка должна оставаться верной, быть покорной и преданной только одному, избранному ею, должна привлекать к себе добротой и согревать любимого теплотой и заботой.

Она не должна курить, пить, гулять по ночам и ругаться матом, она должна уважать себя, быть неприступной и иметь чувства собственного достоинства, только тогда она будет желанной и интересной, только таких хочется добиваться, связывать свою жизнь и иметь детей только с такими.

Девушка должна преподнести себя так, чтобы на неё смотрели как на свою будущую жену, а не как на новую, очередную, сотую пассию, девушки задумайтесь, ваш пафос и стервозность вас никак не красит.

Валерия Верхорубова

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