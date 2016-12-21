12.12.2016 | 13:43

На данном этапе жизни я поняла одно: нужно стараться только для родителей. Родительская любовь дана и поддерживается природой, в то время как остальным близким людям ты должен соответствовать: быть красивым, умным, стройным, душой компании, иметь высокое положение в обществе и т.п.

Люди приходят и уходят, забирая твое время и внимание, а самое драгоценное остается в тени... Родители отдают нам последнее... Вкладывают в нас все свое время и внимание, силы, деньги... а в итоге? Мы как паразиты сжираем их... Растем и развиваемся в их доме, а становясь на ноги угождаем "левым" людям.

Компенсировать родительский труд - должно быть целью каждого человека. Все подождет, а проблемы и желания родителей на 1 месте. И если придерживаться пожеланий родителей можно много достичь, ведь только они искренне желают нам добра. Берегите и цените Родителей.