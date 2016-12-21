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Проливные дожди повредили уникальные фрески Гелатского монастыря14.12.2016 | 21:21
Не прекращавшиеся в течение нескольких дней проливные дожди повредили уникальные фрески Гелатского монастыря, древнейшего христианского просветительского центра близ Кутаиси, сообщает pia.ge. Потоками воды прорвало укреплённую кровлю, в результате чего изображения чувствительно пострадали.
Однако, по мнению реставраторов, работающих в храмах с раннего утра, фрески удастся спасти, но первоначальному их облику будет причинён ущерб.
Работы по перекрытию Гелатского монастыря проводятся при финансировании Посольства США в Грузии и должны быть завершены в 2017 году.
Гелатский монастырский комплекс был основан святым царём Давидом Агмашенебели в 1106 году. В монастырский ансамбль входят храмы и строения, датируемые разными периодами истории Грузии, но в основном это храмы и строения XII-XIII веков. Гелати внесён в список памятников всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.
Валерия Верхорубова
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