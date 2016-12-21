|in english
|ქართულად
|Главная
|Новости
|Аналитика
|События
|Видео
|Архив
-
Архив мнений
- Музей Сталина в Гори сообщил о беспрецедентной численности посетителей 2016-12-21 20:31
-
- У каждого человека есть 7 кругов счастья 2016-12-19 20:02
- Однажды ты встретишь его 2016-12-18 14:08
-
- Почему нужно говорить с людьми о чувствах 2016-12-17 19:09
- Пока мы живы, можно все исправить... 2016-12-16 18:03
Мам, отведи меня в детство15.12.2016 | 15:58
Мам, отведи меня в детство, Там, где мы за руки вновь… Где за стеной, по соседству, Вера жила и любовь…
Где кучерявое небо В локонах из облаков… Мир там обманчивым не был… Не было зла и врагов…
Мама, я там позабыла Милые сердцу мечты… Я справедливость любила, Небо, людей, и цветы…
Мама, мне так не хватает В час неизбежной тоски Сердца, что всё понимает, И теплоты от руки…
В детстве всё быстро решалось… Мама бежала на плач… Я через миг улыбалась… Время промчалось, как вскачь…
Стало теперь по-другому… Слёзы скрываю, молчу… Где та тропиночка к дому? Мама, я в детство хочу…
Верить в людей, улыбаться, Страшных предательств не ждать. С близкими не расставаться И не бояться летать…
Мама, стираются грани… Счастливы только на вид… Мы остаёмся в капкане Сложенных в душу обид…
Но от обид не согреться. Стало ещё холодней… Мам, отведи меня в детство, В мир добродушных людей…
|Главная
|Новости
|Аналитика
|Тема дня
|События
|Видео
|Архив
|О нас