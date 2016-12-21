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Мам, отведи меня в детство

15.12.2016  |  15:58

Мам, отведи меня в детство

Мам, отведи меня в детство, Там, где мы за руки вновь… Где за стеной, по соседству, Вера жила и любовь…

Где кучерявое небо В локонах из облаков… Мир там обманчивым не был… Не было зла и врагов…

Мама, я там позабыла Милые сердцу мечты… Я справедливость любила, Небо, людей, и цветы…

Мама, мне так не хватает В час неизбежной тоски Сердца, что всё понимает, И теплоты от руки…

В детстве всё быстро решалось… Мама бежала на плач… Я через миг улыбалась… Время промчалось, как вскачь…

Стало теперь по-другому… Слёзы скрываю, молчу… Где та тропиночка к дому? Мама, я в детство хочу…

Верить в людей, улыбаться, Страшных предательств не ждать. С близкими не расставаться И не бояться летать…

Мама, стираются грани… Счастливы только на вид… Мы остаёмся в капкане Сложенных в душу обид…

Но от обид не согреться. Стало ещё холодней… Мам, отведи меня в детство, В мир добродушных людей…

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