Женская гордость

15.12.2016 | 19:24

Я за женскую гордость. За ту, которая не позволяет писать первой, звонить первой, даже думать первой. А если и думать, то не признаваться в этом никому, даже себе. Лучше слыть гордячкой, холодной недотрогой, зато отдать сердце самому отважному и упорному из всех, чем с легкостью, словно на подносе, подавать свои чувства.

Ни один мужчина не должен затрагивать твою душу так, чтобы это затмевало чувство собственного достоинства и сподвигало на какие-либо действия. Я за принцесс, ждущих в замках. Я за розы, укрытые в глубине сада.