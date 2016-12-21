Женская гордость

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Женская гордость15.12.2016 | 19:24
Я за женскую гордость. За ту, которая не позволяет писать первой, звонить первой, даже думать первой. А если и думать, то не признаваться в этом никому, даже себе. Лучше слыть гордячкой, холодной недотрогой, зато отдать сердце самому отважному и упорному из всех, чем с легкостью, словно на подносе, подавать свои чувства.
Ни один мужчина не должен затрагивать твою душу так, чтобы это затмевало чувство собственного достоинства и сподвигало на какие-либо действия. Я за принцесс, ждущих в замках. Я за розы, укрытые в глубине сада.
Валерия Верхорубова
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