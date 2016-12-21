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Пока мы живы, можно все исправить...16.12.2016 | 18:03
Пока мы живы, можно все исправить... Все осознать, раскаяться... Простить. Врагам не мстить, любимым не лукавить, Друзей, что оттолкнули, возвратить...
Пока мы живы, можно оглянуться... Увидеть путь, с которого сошли. От страшных снов очнувшись, оттолкнуться От пропасти, к которой подошли.
Пока мы живы... Многие ль сумели Остановить любимых, что ушли? Мы их простить при жизни не успели, А попросить прощенья, - Не смогли..
Когда они уходят в тишину, Туда, откуда точно нет возврата, Порой хватает несколько минут Понять – о боже, как мы виноваты…
И фото – черно-белое кино. Усталые глаза – знакомым взглядом. Они уже простили нас давно За то, что слишком редко были рядом,
За не звонки, не встречи, не тепло. Не лица перед нами, просто тени… А сколько было сказано не то, И не о том, и фразами не теми.
Тугая боль – вины последний штрих – Скребет, изводит холодом по коже. За всё, что мы не сделали для них, Они прощают. Мы себя – не можем.
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