Почему нужно говорить с людьми о чувствах

17.12.2016 | 19:09

Если хочешь написать первым — сделай это. Хочешь написать два раза подряд? Давай же. Если кто-то тебе нравится, скажи это.

Если кто-то приносит тебе радость, говори это.

Если кто-то расстраивает тебя, поговори с ними об этом и расскажи, почему так происходит.

Мы тратим слишком много времени, играя в игры и пытаясь просчитать свой следующий шаг. Мы боимся быть уязвимыми, боимся показаться слабыми. К черту это. Делай то, что ты хочешь делать, и нужные люди останутся с тобой. Жизнь слишком коротка, чтобы играть по каким-то придуманным правилам.