Почему нужно говорить с людьми о чувствах

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четверг, 22 декабря 2016
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Почему нужно говорить с людьми о чувствах17.12.2016 | 19:09
Если хочешь написать первым — сделай это. Хочешь написать два раза подряд? Давай же. Если кто-то тебе нравится, скажи это.
Если кто-то приносит тебе радость, говори это.
Если кто-то расстраивает тебя, поговори с ними об этом и расскажи, почему так происходит.
Мы тратим слишком много времени, играя в игры и пытаясь просчитать свой следующий шаг. Мы боимся быть уязвимыми, боимся показаться слабыми. К черту это. Делай то, что ты хочешь делать, и нужные люди останутся с тобой. Жизнь слишком коротка, чтобы играть по каким-то придуманным правилам.
Валерия Верхорубова
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