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Тема дня
Однажды ты встретишь его18.12.2016 | 14:08
Однажды ты встретишь его.. Он захочет узнать о тебе всё. Как ты ешь, как ты танцуешь, как ты чувствуешь каждое мгновение этого дня.
Как твоё лицо выглядит без макияжа. Какой ты любишь шоколад, какой ты можешь быть сумасшедшей время от времени, как некоторые игры, песни и шоу делают тебя счастливой.
Как ты будешь капризничать, чтобы что-то заполучить, как ты устаёшь, как жалуешься на лишний вес, как ты думаешь, что выглядишь плохо на всех своих фотографиях.
Он узнает о тебе всё. И будет любить тебя еще сильнее..
Валерия Верхорубова
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