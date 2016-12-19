Музей Сталина в Гори сообщил о беспрецедентной численности посетителей

21.12.2016 | 20:31

Около 90 тысяч гостей принял в этом году дом-музей Сталина в Гори, заявила дирекция в среду в связи с отмечаемой на родине вождя 137-й датой его рождения, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. За весь 2015-й год численность посетителей составила более 52 тысяч.

В музее отметили, что он, в частности, популярен среди туристов из России, которые активно посещают Грузию. Также много туристов из Израиля, Ирана и других стран, отметили в дирекции.

21 декабря 1879 года родился Иосиф Сталин - человек, дольше всех в ХХ веке правивший страной, создавший небывалый культ личности и до сих пор остающийся самой противоречивой фигурой в российской и советской истории.

Сталин был третьим ребёнком в семье, первые два умерли ещё в младенческом возрасте. Отцом Сталина считается Виссарион Джугашвили. По профессии он был сапожником, причём достаточно успешным. Он считался одним из лучших мастеров Гори и даже открыл собственную мастерскую, в которой работало 10 человек, пишет Лайф.

Родным языком Сталина был грузинский. До 8 лет он совсем не знал русского языка и по этой причине не смог поступить в духовное училище. Русскому языку его обучали дети священника Чарквиани, который, так же как и Эгнаташвили, оказывал протекцию Екатерине Джугашвили. Хотя Сталин и выучил русский язык, до конца жизни он говорил с сильным грузинским акцентом. По этой причине он никогда не считался выдающимся оратором и редко выступал с речами. Если же ему приходилось выступать, то он говорил без выражения и эмоций, монотонно, по несколько раз повторяя одну и ту же мысль.

Первой политической организацией, в которую вступил Сталин, была не РСДРП, а "Месаме-даси" - организация, тяготевшая скорее к левому грузинскому национализму. После раскола в РСДРП на большевиков и меньшевиков и раскола "Месаме-даси" большая часть её членов примкнула к популярным в Грузии меньшевикам, однако Сталин выбрал более радикальных большевиков, что для Грузии было редкостью.

В молодые годы Иосиф Джугашвили пользовался сразу несколькими псевдонимами для своих статей в большевистских изданиях. Среди используемых им псевдонимов: Нижерадзе, Иванович, Чижиков, Бесошвили, Коба. Но незадолго до начала Первой мировой войны он окончательно останавливается на псевдониме Сталин и с тех пор именовал себя только так.