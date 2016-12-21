Исповедь легендарного Мухаммеда Али

23.12.2016 | 20:31

"Знаете в детстве я был очень любопытным мальчиком, Я хотел познать мир, я ходил с бабушкой в церковь, я там тоже был любопытным, я смотрел на все эти картинки, и задавался вопросом, Почему все ангелы белые, почему Ииссус белый, Почему всё хорошее белое, а всё плохое Чёрное, Если ты плохой человек то ты попадаешь в чёрный список, и даже сам дьявол красно чёрный, Я сказал здесь что то не так. Европейцы промыли мозги, и украли нашу религию дали нам Свои имена.

После того как я выиграл золотую медаль, я думал что поставлю белых на место, Я пришёл в ресторан в Downtown, Тогда чёрные люди не могли есть в этом ресторане, Итак я пришёл в этот ресторан, золотая медаль, олиймпиский чемпион, и я хотел что нибудь заказать но мне сказали что я не могу Что нибудь заказать, я сказал все хорошо, я не нищий, но меня все ровно выгнали на улицу, я надрал зад за Америку, а я не могу обедать в ресторане, я был очень огорчён, я пришёл на берег и выкинул свою медаль.

Я Услышал Про пророка Мухаммада, И что В исламе нет Расизма, Я пришёл в мечеть, весь огорченный я зашёл туда, Я пришёл, снял обувь, зашёл внутрь, все сидели тихо, поскольку приняли меня за своего, они ждали время молитвы, и я начал наблюдать за ними, И в правду я не поверил своим глазам, чёрные и белые разговаривали вместе, Смеялись вместе, молились вместе, Я стал счастливее увидев это.

Я видел Белого который обнимал чёрного, это было Ударом молнии в ясный день, Я чуть не расплакался, это тронуло меня, в то время как я наблюдал за ними, сзади меня Пришёл Имам мечети, он поздоровался со мной, Он сказал что видит меня в первые, и я сказал что хочу стать мусульманином, Он сказал обязательно, но только после молитвы, после Намаза, он призвал меня и сказал, Сведетельствуешь ли ты Что нет Бога Кроме Аллаха, И что Мухаммад его раб и его посланник, Я засведетельствовал об этом, все кричали Аллаху Акбар, Я не думал что Расплачусь, многие и даже сам имам расплакался, меня обнимали, и поздравляли.

Я сменил имя На Мухаммеда Али, я был больше Великим, я не плакал когда выиграл медаль, но плакал от счастья когда стал мусульманином. Я больше мусульманин чем боксёр, Я был Вчера Чемпионом, Сегодня я мусульманин, и зовут меня Мухаммед Али".