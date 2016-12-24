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Грузинского дизайнера назвали человеком года

25.12.2016  |  20:31

Грузинского дизайнера назвали человеком года. 30019.jpeg

Британское издание The Business of fashion назвало дизайнера грузинского происхождения Демну Гвасалию человеком года. "Если этот неспокойный переходный период в моде — и если брать шире, вообще в мире — может быть выражен в одной личности, то это глава Vetements", — уверены журналисты.

Фотография дизайнера появится на обложке печатной версии специального выпуска журнала в феврале.

Гвасалия родился в Грузии, окончил академию изящных искусств в Антверпене. Модельер является основателем компании Vetements, также он несколько лет работал в качестве главного дизайнера Maison Margiela.

Он основал собственный бренд Vetements, работу над своей маркой он совмещает с постом креативного директора модного дома Balenciaga.

Валерия Верхорубова

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