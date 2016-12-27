en in english ge ქართულად
 
четверг, 29 декабря 2016
ГлавнаяНовостиАналитикаТема дняСобытияВидеоАрхив
Фото
Тема дня

Что значит "с чистого листа"?

28.12.2016  |  18:14

Что значит

Когда я была маленькой, услышала фразу "С чистого листа "...Мне стало интересно. Я спросила у мамы, как это понять? Она взяла чистые листы бумаги, краски и кисть.. и говорит: — Смотри, на твоем примере расскажу. Девушка — это чистый лист. Парень — художник. Но и художники разные бывают. Любитель возьмет лист, начнет наносить один цвет, не промоет кисть, возьмет другой. Краски сольются, всё будет серым, некрасивым. Он сомнет лист и выбросит, потом возьмет другой. И так несколько раз. А есть художники настоящие. Они неторопливо будут брать один цвет и наносить его на лист. Дадут просохнуть. Нанесут другой. Радуга получится яркая, сочная. Она ему понравится. Он сохранит такой рисунок. Но опять же. Один художник купит дешевый альбом в ближайшем магазине. Другой будет искать холст качественный, может неделю ждать, месяц, может на другой край за ним поехать.

Не торопись быть листом, будь дорогим холстом, не позволяй комкать себя, заливать серой краской, будь радугой — дождись художника

Валерия Верхорубова

Код для вставки в блог
Добавить в: Добавить в memori.ru Добавить в vaau.ru Добавить в news2.ru Добавить в myweb2.search.yahoo.com Добавить в slashdot.org Добавить в technorati.com Добавить в Magnolia Добавить в Livejournal Добавить в Reddit Добавить в Google
Постоянная ссылка :
Топ видео  
 
  Главная Новости Аналитика Тема дня События Видео Архив О нас  
Copyright © 2016. GeorgiaTimes.info - Новости: Грузия сегодня При цитировании или републикации ссылка на сайт источника обязательна. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. info@georgiatimes.info  новости  статьи  все
Нашли опечатку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Рейтинг@Mail.ru
Rambler's Top100