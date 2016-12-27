Что значит "с чистого листа"?

28.12.2016 | 18:14

Когда я была маленькой, услышала фразу "С чистого листа "...Мне стало интересно. Я спросила у мамы, как это понять? Она взяла чистые листы бумаги, краски и кисть.. и говорит: — Смотри, на твоем примере расскажу. Девушка — это чистый лист. Парень — художник. Но и художники разные бывают. Любитель возьмет лист, начнет наносить один цвет, не промоет кисть, возьмет другой. Краски сольются, всё будет серым, некрасивым. Он сомнет лист и выбросит, потом возьмет другой. И так несколько раз. А есть художники настоящие. Они неторопливо будут брать один цвет и наносить его на лист. Дадут просохнуть. Нанесут другой. Радуга получится яркая, сочная. Она ему понравится. Он сохранит такой рисунок. Но опять же. Один художник купит дешевый альбом в ближайшем магазине. Другой будет искать холст качественный, может неделю ждать, месяц, может на другой край за ним поехать.

Не торопись быть листом, будь дорогим холстом, не позволяй комкать себя, заливать серой краской, будь радугой — дождись художника