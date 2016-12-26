Сыны Кавказа: как грузины воспитывают детей

27.12.2016 | 20:42

Согласно грузинской традиции, рождение сына в семье встречали пальбой в воздух. Не дочери, а именно сына. Причем не обязательно первенца. Глава семейства выходил на огромный балкон традиционного сельского дома, состоящего из двух этажей, и стрелял из дробовика, а то и более серьезного оружия, если оно оказывалось под рукой.

Считалось, что именно сын — продолжатель рода и семейных традиций, тогда как дочь выйдет замуж и продолжит традиции других семей. Своеобразный "мужской шовинизм", разумеется, не означает, что родители любят сына больше чем дочь, но в традиционном кавказском обществе такой дисбаланс естественно вытекал из социальной функции мужчины.

Сегодня средневековые социальные традиции постепенно сходят на нет параллельно процессам урбанизации и гендерного равноправия. В городских условиях с балкона не постреляешь, но особо щедрая награда для "махаробели", то есть вестника, сообщившего о рождении именно сына, остается в силе.

В Грузии считается плохим тоном отшлепать сына, как, впрочем, и в любом другом обществе, однако на Кавказе эта общественная доминанта имеет очень интересное и примечательное объяснение — тем самым в мужчине воспитывается чувство собственного достоинства и нетерпимость к рукоприкладству. Правда, современная социопсихология утверждает, что это не совсем так, а может даже совсем не так, и подобная щепетильность часто приводит к обратному результату. Объяснение тут простое, хотя и неожиданное до неприемлемости: если мальчик непривычен к физическому контакту, это может привести к боязни такого контакта вообще, а во взаимоотношениях со сверстниками (в современном, урбанизированном мальчишеском коллективе) — к слабости и, в конечном счете, к определенной десоциализации. Разумеется, не всегда и необязательно. Но этот пример наглядно демонстрирует, как некоторые из традиционных общественных ценностей при их буквальном прочтении, могут привести к неожиданным результатам. Но одна из особенностей современного грузинского общества состоит в том, что любая консультация (пусть даже с лучшим специалистом) по семейным вопросам считается постыдным поступком. Чуть ли не изменой семье и сыну.

На протяжении последних 20 лет Грузия перенесла несколько войн, в том числе гражданскую войну, в которых погибли десятки тысяч человек. Эти трагедии не привели к возникновению беспризорности в масштабе, который можно рассматривать как социальное явление, но вот безотцовщина стала вполне заметной. А ведь она — бич нормального воспитания и развития.

Еще одна особенность при воспитании сына — особое внимание к его просвещению и учебе. Семья пойдет на все, откажется от всего — не только от комфорта, но элементарных бытовых условий, — но постарается дать мальчику хорошее образование. Сначала оправят сына учиться, а потом думают, что поесть.

Причем, иногда внешней стороне и сопутствующим явлениям отдается гораздо больше внимания, чем сути. Считается обязательным, чтобы сын поступил в престижную школу и общался со сверстниками из "хороших семей". Родители помнят, что в прошлом веке, когда они учились в советских школах, школьная дружба продолжалась всю жизнь. Тогда все было так, но новые времена внесли изменения и в эту традицию: она постепенно "размывается" свободой передвижения, более либеральной системой перехода из школы в школу, наконец, возможностью учится за рубежом.

Неизменно стремление воспитать в сыне сразу все и вся, несмотря на физическую и психологическую потенцию, заставляют мальчика кроме учебы заниматься спортом (от престижного плавания и тенниса до борьбы), учить сразу несколько иностранных языков, посещать платные кружки национального танца (благо президент Саакашвили с прошлого года ввел этот предмет в школьную программу), петь, рисовать и так далее. Безумно популярны различные конкурсы, в том числе на сообразительность и знание. Один из них называется "Самый умный" и ежегодно проходит на телеканале "Рустави — 2". Мальчики 12-13 лет, победившие в конкурсе, награждаются краткой путевкой в Лондон, а счастливый отец может гордо произнести в ходе застолья с бокалом вина в руке: "Я отец самого умного!"

По материалам портала gumilev-center.ru