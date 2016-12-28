29.12.2016 | 13:26

Девушки, не нужно меняться.

Все мы созданы Всевышним особенными: у кого-то из нас маленькие глаза, у кого-то немножко нос горбинкой, а у некоторых не совсем пухлые губки..ну и? Разве это плохо и совсем некрасиво? Мы же должны отличаться друг от друга??? Подойди к зеркалу. Ну разве ты не прекрасна? Ты не похожа на других, ты индивидуальна!!! Не слушай тех, кто говорит,что ты не красива, не слушай никого, кто твердит: " а вот если ты исправила бы нос,то стала бы намного красивее " ..Ты это ты Полюби себя . Не меняй себя. Ты особенная.🌸