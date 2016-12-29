Что такое верность?

30.12.2016 | 19:09

Верность - она в голове. Она не подвластна ни обстоятельствам, ни алкоголю. Верность – это состояние отвращения к чужим прикосновениям и поцелуям. Верность – это состояние отторжения и отчуждения от шумных компаний и разных дел.

Верность – это сообщения поздней ночью, несмотря на бурное веселье. Верность – это осознание и ощущение того, что ты не в том месте и не с теми людьми. Верность она в голове.

Верность – это воспоминания. Это лёгкая улыбка на лице и желание, дикое желание как можно быстрее раствориться в дорогих сердцу объятьях. Верность – это решение. Твердое и уверенное. Внутреннее. Совсем неосознанное, но от того и самое настоящее. Не пафосное и лишь словесное. А молчаливое и исполнимое.

Верность – это гармония – душевное равновесие и сексуальная идиллия. Верность – это полнота. Полнота отношений. Верность – это не противостояние соблазнам. Верность – это иное восприятие соблазнительных ситуаций. Верными могут быть только любимые. Верными могут быть только счастливые.🌸