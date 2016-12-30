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Грузия станет круглогодичной туристической страной

01.01.2017  |  20:06

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Грузия станет круглогодичной туристической страной, заявил премьер-министр Георгий Квирикашвили.

Он анонсировал строительство новых аэропортов и отметил, что в скором времени будет открыт аэродром Амбролаури.

"Мы даем совершенно новую нагрузку традиционным курортам Бакуриани и Гудаури: будут новые канатные дороги, новые трассы, системы водоснабжения, аттракции, которые создают на этих курортах много рабочих мест, и возможность дать работу людям в очень большом радиусе вокруг них", - заявил глава правительство.

По его словам, это принесет новые доходы стране и позволит поднять спрос на грузинскую продукцию на иностранных рынках, передает "Грузия Online".

 

Валерия Верхорубова

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