|in english
|ქართულად
воскресенье, 1 января 2017
|Главная
|Новости
|Аналитика
|События
|Видео
|Архив
-
Архив мнений
- Что такое верность? 2016-12-30 19:09
-
- Девушки, не нужно меняться! 2016-12-29 13:26
- Что значит "с чистого листа"? 2016-12-28 18:14
-
- Сыны Кавказа: как грузины воспитывают детей 2016-12-27 20:42
- Кому без СССР жить хорошо: итоги развития бывших союзных республик за 25 лет 2016-12-26 09:23
Тема дня
Грузия станет круглогодичной туристической страной01.01.2017 | 20:06
Грузия станет круглогодичной туристической страной, заявил премьер-министр Георгий Квирикашвили.
Он анонсировал строительство новых аэропортов и отметил, что в скором времени будет открыт аэродром Амбролаури.
"Мы даем совершенно новую нагрузку традиционным курортам Бакуриани и Гудаури: будут новые канатные дороги, новые трассы, системы водоснабжения, аттракции, которые создают на этих курортах много рабочих мест, и возможность дать работу людям в очень большом радиусе вокруг них", - заявил глава правительство.
По его словам, это принесет новые доходы стране и позволит поднять спрос на грузинскую продукцию на иностранных рынках, передает "Грузия Online".
Валерия Верхорубова
|Главная
|Новости
|Аналитика
|Тема дня
|События
|Видео
|Архив
|О нас
Copyright © 2017. GeorgiaTimes.info - Новости: Грузия сегодня При цитировании или републикации ссылка на сайт источника обязательна. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. info@georgiatimes.info новости статьи все
Нашли опечатку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter