03.01.2017 | 09:23

Поняла одну вещь: я больше никогда в жизни не хочу влюбляться. Не хочу накручивать себе всякие ненужные мысли, пропуская их по нескольку раз через себя. Не хочу больше ревновать любимого человека к каждому столбу и к предполагаемому прошлому, которое рисуется в моей голове. Не хочу больше переживать и плакать из-за пустых смс, на которые не получаю ответа. Не хочу больше плакать из-за той боли, которую причиняю себе сама. Мне надоело зависеть от какого-то человека. Надоело всегда чего-то ждать и надеяться надеяться-надеяться. Я так устала от этого глупого чувства. Уже не хочется иметь любимого человека. Не надо. В любви нет ничего прекрасного. Она только уничтожает нервные клетки.