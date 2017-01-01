en in english ge ქართულად
 
вторник, 3 января 2017
ГлавнаяНовостиАналитикаТема дняСобытияВидеоАрхив
Фото
Тема дня

Поняла одну вещь: я больше никогда в жизни не хочу влюбляться

03.01.2017  |  09:23

Поняла одну вещь: я больше никогда в жизни не хочу влюбляться

Поняла одну вещь: я больше никогда в жизни не хочу влюбляться. Не хочу накручивать себе всякие ненужные мысли, пропуская их по нескольку раз через себя. Не хочу больше ревновать любимого человека к каждому столбу и к предполагаемому прошлому, которое рисуется в моей голове. Не хочу больше переживать и плакать из-за пустых смс, на которые не получаю ответа. Не хочу больше плакать из-за той боли, которую причиняю себе сама. Мне надоело зависеть от какого-то человека. Надоело всегда чего-то ждать и надеяться надеяться-надеяться. Я так устала от этого глупого чувства. Уже не хочется иметь любимого человека. Не надо. В любви нет ничего прекрасного. Она только уничтожает нервные клетки.

Валерия Верхорубова

Код для вставки в блог
Добавить в: Добавить в memori.ru Добавить в vaau.ru Добавить в news2.ru Добавить в myweb2.search.yahoo.com Добавить в slashdot.org Добавить в technorati.com Добавить в Magnolia Добавить в Livejournal Добавить в Reddit Добавить в Google
Постоянная ссылка :
Топ видео  
 
  Главная Новости Аналитика Тема дня События Видео Архив О нас  
Copyright © 2017. GeorgiaTimes.info - Новости: Грузия сегодня При цитировании или републикации ссылка на сайт источника обязательна. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. info@georgiatimes.info  новости  статьи  все
Нашли опечатку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Рейтинг@Mail.ru
Rambler's Top100