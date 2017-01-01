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Поняла одну вещь: я больше никогда в жизни не хочу влюбляться03.01.2017 | 09:23
Поняла одну вещь: я больше никогда в жизни не хочу влюбляться. Не хочу накручивать себе всякие ненужные мысли, пропуская их по нескольку раз через себя. Не хочу больше ревновать любимого человека к каждому столбу и к предполагаемому прошлому, которое рисуется в моей голове. Не хочу больше переживать и плакать из-за пустых смс, на которые не получаю ответа. Не хочу больше плакать из-за той боли, которую причиняю себе сама. Мне надоело зависеть от какого-то человека. Надоело всегда чего-то ждать и надеяться надеяться-надеяться. Я так устала от этого глупого чувства. Уже не хочется иметь любимого человека. Не надо. В любви нет ничего прекрасного. Она только уничтожает нервные клетки.
Валерия Верхорубова
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