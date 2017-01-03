Правдивые слова Фиделя Кастро о народах

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Архив мнений
- Омела, благовония и горох — новогодние традиции разных стран 2017-01-03 12:37
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Тема дня
Правдивые слова Фиделя Кастро о народах04.01.2017 | 17:28
"Почему одни народы должны ходить босиком ради того, чтобы другие ездили в роскошных автомобилях? Почему одни должны жить только 35 лет ради того, чтобы другие — 70? Почему одни должны прозябать в страшной нищете ради того, чтобы другие утопали в роскоши? Я говорю от имени людей, которые в теперешнем мире не имеют куска хлеба; Я говорю от имени больных, у которых нет лекарств; Я говорю от имени тех, кому было отказано в праве на жизнь и на человеческое достоинство…" /Фидель Кастро. Выступление на XXXIV сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. 12 октября 1979 года
Валерия Верхорубова
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