Правдивые слова Фиделя Кастро о народах

04.01.2017 | 17:28

"Почему одни народы должны ходить босиком ради того, чтобы другие ездили в роскошных автомобилях? Почему одни должны жить только 35 лет ради того, чтобы другие — 70? Почему одни должны прозябать в страшной нищете ради того, чтобы другие утопали в роскоши? Я говорю от имени людей, которые в теперешнем мире не имеют куска хлеба; Я говорю от имени больных, у которых нет лекарств; Я говорю от имени тех, кому было отказано в праве на жизнь и на человеческое достоинство…" /Фидель Кастро. Выступление на XXXIV сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. 12 октября 1979 года