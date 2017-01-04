en in english ge ქართულად
 
четверг, 5 января 2017
ГлавнаяНовостиАналитикаТема дняСобытияВидеоАрхив
Фото
Тема дня

﻿Я видел сегодня седую старушку...

05.01.2017  |  18:03

﻿Я видел сегодня седую старушку...

Я видел сегодня седую старушку,

в автобус войдя, она села со мной.

Косынку заправив рукою за ушко,

она телефон свой достала чудной.

 

Обычный мобильный, серого цвета, и пара царапин мелких видна.

Но необычным в нем было не это…

Меня удивила надпись одна.

На экране его загорелось:

"любимый" и фото седого, в очках, старика.

 

Она, подняв трубку, ответила:

"Милый! Доктор сказал, поживу я

пока…

Я села в автобус, уже близко к дому,

не нужно, не вздумай, обед не

готовь!"…

 

И пусть кто-то мыслит сейчас по-

другому,

но я был уверен, что видел любовь.

Валерия Верхорубова

Код для вставки в блог
Добавить в: Добавить в memori.ru Добавить в vaau.ru Добавить в news2.ru Добавить в myweb2.search.yahoo.com Добавить в slashdot.org Добавить в technorati.com Добавить в Magnolia Добавить в Livejournal Добавить в Reddit Добавить в Google
Постоянная ссылка :
Топ видео  
 
  Главная Новости Аналитика Тема дня События Видео Архив О нас  
Copyright © 2017. GeorgiaTimes.info - Новости: Грузия сегодня При цитировании или републикации ссылка на сайт источника обязательна. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. info@georgiatimes.info  новости  статьи  все
Нашли опечатку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Рейтинг@Mail.ru
Rambler's Top100