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Я видел сегодня седую старушку...05.01.2017 | 18:03
Я видел сегодня седую старушку,
в автобус войдя, она села со мной.
Косынку заправив рукою за ушко,
она телефон свой достала чудной.
Обычный мобильный, серого цвета, и пара царапин мелких видна.
Но необычным в нем было не это…
Меня удивила надпись одна.
На экране его загорелось:
"любимый" и фото седого, в очках, старика.
Она, подняв трубку, ответила:
"Милый! Доктор сказал, поживу я
пока…
Я села в автобус, уже близко к дому,
не нужно, не вздумай, обед не
готовь!"…
И пусть кто-то мыслит сейчас по-
другому,
но я был уверен, что видел любовь.
Валерия Верхорубова
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