05.01.2017 | 18:03

Я видел сегодня седую старушку,

в автобус войдя, она села со мной.

Косынку заправив рукою за ушко,

она телефон свой достала чудной.

Обычный мобильный, серого цвета, и пара царапин мелких видна.

Но необычным в нем было не это…

Меня удивила надпись одна.

На экране его загорелось:

"любимый" и фото седого, в очках, старика.

Она, подняв трубку, ответила:

"Милый! Доктор сказал, поживу я

пока…

Я села в автобус, уже близко к дому,

не нужно, не вздумай, обед не

готовь!"…

И пусть кто-то мыслит сейчас по-

другому,

но я был уверен, что видел любовь.