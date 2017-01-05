07.01.2017 | 21:00

Я не подпущу к себе такого понятия, как "девушка 21 века", нет, это не по мне. Я выросла в среде, где моя мама уважала старших, а папа проявлял заботу по отношению к тем, кто в ней нуждался. Разделять идеологии современных девушек не входит в мои интересы, но и всё же, я не придерживаюсь к их принципам и жизненным приоритетам.

Быть скромной и честной, мое решение и воспитание, ибо никто не принуждал меня насильно быть именной такой, какой должна быть каждая себя уважающая девушка. Воспитанность морально уничтожается, и никто об этом не задумывается…

Возможно, смысловая связка моих строк не обогатит ваше понимание, и это только потому, что думать надо головой, а голова забита другим разнообразием современного мира, как: хорошо одеться, где лучше отдохнуть, с кем выгодно дружить… Задуматься бы каждому, как проложить свой путь… Я хочу, чтобы мои дети и дети моих детей видели в себе человека, а в окружающих — людей. Ну вот, только тогда я буду спокойна за свою прожитую жизнь.