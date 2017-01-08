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Не унижайтесь ради мужчин

09.01.2017  |  21:22

Не унижайтесь ради мужчин

Hе радуйся звонку, в то время, когда он должен радоваться, что ты на него ответила. Не ходи на уступки, если это ущемляет твои интересы. Не жди звонка среди ночи, даже когда тянет ко сну, выключай телефон и иди спать. Не влюбляйся в глаза, которые умеют нагло врать в лицо. Не грусти, когда он тебе не звонит, но всю ночь онлайн.

Смело ставь точку. Тот, кому надо, сделает так, чтоб тебе не пришлось свои интересы отодвигать на задний план. Тот, кому надо, будет хоть каждый день приезжать. Тот, кому надо, несмотря на занятость, найдет 5 минут в день, чтоб услышать тебя. Тот, кому надо, позвонит пораньше и попросит не ложиться спать, потому что еще перезвонит. Тот, кому надо, не будет врать, хотя бы потому что, ему нечего скрывать. Тот, кому надо, не допустит, чтоб у тебя появился новый знакомый. Он будет всегда рядом, даже если между вами километры. Потому что, ты ему действительно будешь нужна.

Валерия Верхорубова

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