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Мы едины, значит непобедимы!

12.01.2017  |  13:43

Мы едины, значит непобедимы!

ПОСЛАНИЕ ВСЕМ НАРОДАМ ПОСТСОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА!

Близится 9 мая, день, когда наши народы в 1945 году победили в страшной битве против идеологии фашизма. Наши предки воевали самоотверженно, они были едины и сплоченны перед врагом. И вместе, плечом к плечу, им удалось победить армию зла.

Сегодня же мы видим как нас пытаются разделить, натравить друг на друга, опорочить память предков и тысячелетней истории, сея семена неофашизма на нашу Землю и внедряя культ деградации, вражды и упадка.

Пришло время сказать, что этому не бывать, идеи звериного общества не пройдут, как бы заказчики не старались, МЫ НЕ ЗАБУДЕМ, во ИМЯ ЧЕГО воевали наши деды, какой ценой им досталась ПОБЕДА И МИР НА НАШЕЙ ЗЕМЛЕ! И чем СИЛЬНЕЕ напор представителей "нового мирового порядка", тем БОЛЬШЕ в нас просыпается истина "Я ЧЕЛОВЕК", которая открывает для нас новые горизонты и смыслы СОЗИДАТЕЛЬНОЙ ЖИЗНИ во имя Прогресса, Добра и Любви!

КОГДА МЫ ЕДИНЫ, МЫ НЕПОБЕДИМЫ!

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