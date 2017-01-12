Жалуетесь на судьбу? Прочитайте об Ибрагиме

14.01.2017 | 13:31

Каждое утро, в 8 часов утра, Ибрагим Абу-Thurya, 26-летний уроженец Газы, отправляется, чтобы заработать себе на хлеб насущный. Своей работой, он моет автомобили на улице, Прости нас Всевышний когда мы жалуемся на судьбу. Он поддерживает семью из 11 человек. Ибрагим был ранен в ходе израильской атаки на мирных граждан в возрасте 19 лет, артиллерийский снаряд отнял у него обе ноги в 2008 году. В день он зарабатывает $ 1,5, 3 $ и то, если попадётся щедрый водитель. Но он не унывает, а вооружившись тряпкой и ведром, с утра идет искать работу будьте благодарны, тем что имеете.