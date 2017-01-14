16.01.2017 | 08:21

С тех пор, как себя помню, пыталась понять, почему у Мамы всегда грустные глаза. Даже когда она улыбается… Недавно я у нее об этом спросила. Она лишь улыбнулась, закрыла глаза и сказала:'Моя родная, маленькая девочка. Ты меня поймешь, только тогда, когда твое сердце будет 'бегать' отдельно от тебя …в твоем ребенке…когда в каждой своей молитве ты будешь просить уберечь их от бед. Когда ты наконец-то увидишь, как 'выглядит' твой воздух. Когда ты поймешь ради чего живешь. И зачем рождена. Когда появляется ребенок. Ты как будто начинаешь свою жизнь заново милая. Ты заново учишься ходить, говорить. Ты заново идешь в школу, в садик-потому что твое сердце в твоем ребенке… Как же могут быть не грустными глаза, когда я чувствую твою боль-своим сердцем… Когда вы маленькие, вы не можете ничего без нас…сейчас вы выросли…и вы уже можете все…без нас…теперь мы не можем без вас…теперь все наоборот. Теперь ты понимаешь?' Я лишь глубоко вдохнула, обняла ее теплые руки и стала целовать. И теперь я сразу после учебы бегу домой, чтобы как можно дольше побыть с Мамой…Ведь когда-нибудь у меня тоже будут грустные глаза…