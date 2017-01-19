|in english
|ქართულად
|Главная
|Новости
|Аналитика
|События
|Видео
|Архив
-
Архив мнений
- Почему у Мамы всегда грустные глаза? 2017-01-16 08:21
-
- Жалуетесь на судьбу? Прочитайте об Ибрагиме 2017-01-14 13:31
- Мы едины, значит непобедимы! 2017-01-12 13:43
-
- Почему дети СССР были другими? 2017-01-10 13:43
- Не унижайтесь ради мужчин 2017-01-09 21:22
Когда вас любят – не бросают19.01.2017 | 14:27
Когда вас любят — не бросают, Не оставляют плачущей одну. И позвонить не обещают, А звонят двадцать раз на дню.
Не заставляют жить надеждой, И ждать прихода день за днём. Не говорят "Мы будем вместе", А просто будут рядом в срок.
И не бросают слов на ветер, Пустых, ненужных — смысла нет. Не голосят о чувствах книжных, И не сулят звезду с небес.
Не кормят "завтраком", "обедом", Всегда ответят на звонки. Не бросят трубку, а приедут, Когда почувствуют — нужны.
Не будут лгать, юлить и прятать В шкафу скелет, покрытый тьмой. Твердить не будут "Слишком занят. Отложим встречу на потом".
Не закричат в порыве гнева, Не обвинят во всех грехах. Не станут портить нервы, время, Не причинят страданий, зла.
И не уходят, когда любят От разговоров, важных тем. Обнимут крепко, успокоят, Прогонят страхи все в душе.
Когда не любят — не боятся, Уйти, забыть и потерять. Когда вас любят — слов не надо, В поступках видно всё, в глазах.
Валерия Верхорубова
|Главная
|Новости
|Аналитика
|Тема дня
|События
|Видео
|Архив
|О нас