Люди становятся частью нашего сердца...

20.01.2017 | 20:06

У меня есть люди, которые часть моего сердца, часть моей души. Каждый из них мне по-особому близок и дорог. Они не оставили меня одну, в моменты горести, они те, кто дали мне силу, находясь просто рядом. Они всегда спешат поделиться со мной своей радостью и искренне разделяют и мое счастье. Я могу видеть их каждый день, но все равно безумно по ним скучать, общаясь с ними от заката до рассвета, я не могу насытиться их общением. С этими людьми я самая искренняя, с ними я всегда честна, они мое личное счастье.