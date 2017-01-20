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Люди становятся частью нашего сердца...

20.01.2017  |  20:06

Люди становятся частью нашего сердца...

У меня есть люди, которые часть моего сердца, часть моей души. Каждый из них мне по-особому близок и дорог. Они не оставили меня одну, в моменты горести, они те, кто дали мне силу, находясь просто рядом. Они всегда спешат поделиться со мной своей радостью и искренне разделяют и мое счастье. Я могу видеть их каждый день, но все равно безумно по ним скучать, общаясь с ними от заката до рассвета, я не могу насытиться их общением. С этими людьми я самая искренняя, с ними я всегда честна, они мое личное счастье.

Валерия Верхорубова

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