21.01.2017 | 12:07

Наверно, хорошо быть чьим-то счастьем, Когда тебя - в охапку и в обнимку, Целует в щеки, в губы и в запястья Смешная, но твоя лишь половинка...

Наверно, хорошо быть чьим-то Солнцем, Когда ты лучиком касаешься ладоней, Когда ты даришь всю любовь, до донца, Тому лишь, кто душою тебя понял.

Наверно, хорошо быть чьей-то лучшей, Пусть иногда и злюкой, и колючей, Но кто-то так к тебе не равнодушен, Что вмиг разгонит от тебя все тучи.

Наверно, хорошо, когда любимой Тебя тот кто-то нежно называет... Когда ты знаешь, что необходима... И он об этом тоже точно знает.