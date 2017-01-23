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Ходи к своей маме в гости, пока твоя мама жива...

23.01.2017  |  22:14
Ходи к своей маме в гости, пока твоя мама жива.... 30109.jpeg

Ходи к своей МАМЕ в гости Пока твоя МАМА жива Она ни о чём не спросит, Усадит тебя сперва — Не скажет, что редко бываешь, Вздохнёт она про себя, Подарков не надо — ты знаешь, — Увидеть бы ей тебя. Спокойно и просто встретит, Крутым угостит чайком И ты не всегда заметишь Как она улыбнётся тайком. Не спросит, — а сердцем учует. И радость твою, и боль. Смотри на неё, родную, Пока она здесь, с тобой. И без утешений умеет — Так может лишь только она — Любую печаль развеять И чёрную грусть прогнать. Она до порога проводит И долго ещё стоит, И смотрит, как уходишь, И вновь потом ждёт, сидит. И снова в бессонном окошке Седеет её голова… Ходи к своей МАМЕ в гости Пока твоя МАМА жива…


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