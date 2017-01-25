Я хочу мужчину, а не мальчика

25.01.2017 | 20:10

Я хочу мужчину, а не мальчика. Такого, чтобы "Я за неё любого порву". Чтобы со спиной, той которая "каменная" и решениями взвешенными. Чтобы если говорит, то по делу и правильно, а не "радиопомехами". Чтобы слушать умел и с легкостью выносил все мои разговоры "о возвышенном". Чтобы рот мне прикрывал лишь одним взглядом обычным.

Чтобы цветы мне дарил не "по уставу", а без повода. Когда домой проводил, то целовал, прижимая обеими руками мою голову. Чтобы кофе мне делал обязательно с молоком. Чтобы ревновал, но слегка. Без фанатизма. Чтобы ценил и оберегал.

Чтобы называл "Моя маленькая". Чтобы проблемы мои делил, а не создавал новые. А еще обязательно детей любил и хотел семью. Я вроде бы и не многого прошу, просто, чтобы был моим до кончиков пальцев. Чтобы самым не идеальным был, но мелькал в моих мыслях с завидным постоянством. Чтобы хотелось стирать ему носки и стоять у плиты часами. А потом умиляться, сидя напротив за столом, теребя фартук руками, и смотреть как любимый мужчина с охотой уплетает ужин за обе щеки. Родить ему сына и дочку. Я приму в свою жизнь мужчину, а не мальчика.