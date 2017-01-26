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﻿Мы ждём кого-то одного, но любят нас, увы, другие...

26.01.2017  |  13:43
﻿Мы ждём кого-то одного, но любят нас, увы, другие...

Мы ждём кого-то одного,

Но любят нас, увы, другие.

Порой мы дарим им пустые

Слова, объятия, тепло.

Мы все хотим уснуть вдвоём

С тем, кто душе и сердцу нужен.

И одному готовить ужин,

Гулять в тиши воскресным днём.

Мы все нуждаемся в заботе,

Объятиях, ласковых речах,

Не обращая душу в прах

И не теряя жизнь в работе.

Мы все мечтаем о любви,

Как в замечательных романах,

Без боли, фальши и обмана,

Чтоб нас так нежно берегли.

Мы ждём кого-то одного,

Но любят нас, увы, другие,

Кто сердцу и душе чужие

И кто не значит ничего…


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