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Мы ждём кого-то одного, но любят нас, увы, другие...26.01.2017 | 13:43
Мы ждём кого-то одного,
Но любят нас, увы, другие.
Порой мы дарим им пустые
Слова, объятия, тепло.
Мы все хотим уснуть вдвоём
С тем, кто душе и сердцу нужен.
И одному готовить ужин,
Гулять в тиши воскресным днём.
Мы все нуждаемся в заботе,
Объятиях, ласковых речах,
Не обращая душу в прах
И не теряя жизнь в работе.
Мы все мечтаем о любви,
Как в замечательных романах,
Без боли, фальши и обмана,
Чтоб нас так нежно берегли.
Мы ждём кого-то одного,
Но любят нас, увы, другие,
Кто сердцу и душе чужие
И кто не значит ничего…
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