Полезно: Коды регионов на российских номерах

01 - Республика Адыгея; 02, 102 - Республика Башкортостан; 03 - Республика Бурятия; 04 - Республика Алтай (Горный Алтай); 05 - Республика Дагестан; 06 - Республика Ингушетия; 07 - Кабардино-Балкарская Республика; 08 - Республика Калмыкия; 09 - Республика Карачаево-Черкессия; 10 - Республика Карелия; 11 - Республика Коми; 12 - Республика Марий Эл; 13, 113 - Республика Мордовия; 14 - Республика Саха (Якутия); 15 - Республика Северная Осетия — Алания; 16, 116 - Республика Татарстан; 17 - Республика Тыва; 18 - Удмуртская Республика; 19 - Республика Хакасия; 21, 121 - Чувашская Республика; 22 - Алтайский край; 23, 93, 123 - Краснодарский край; 24, 84, 88, 124 - Красноярский край; 25, 125 - Приморский край; 26 - Ставропольский край; 27 - Хабаровский край; 28 - Амурская область; 29 - Архангельская область; 30 - Астраханская область; 31 - Белгородская область; 32 - Брянская область; 33 - Владимирская область; 34, 134 - Волгоградская область; 35 - Вологодская область; 36 - Воронежская область; 37 - Ивановская область; 38, 85 - Иркутская область; 39, 91 - Калининградская область; 40 - Калужская область; 41 - Камчатский край; 42 - Кемеровская область; 43 - Кировская область; 44 - Костромская область; 45 - Курганская область; 46 - Курская область; 47 - Ленинградская область; 48 - Липецкая область; 49 - Магаданская область; 50, 90, 150, 190 - Московская область; 51 - Мурманская область; 52, 152 - Нижегородская область; 53 - Новгородская область; 54 - Новосибирская область; 55 - Омская область; 56 - Оренбургская область; 57 - Орловская область; 58 - Пензенская область; 59, 81, 159 - Пермский край; 60 - Псковская область; 61, 161 - Ростовская область; 62 - Рязанская область; 63, 163 - Самарская область; 64, 164 - Саратовская область; 65 - Сахалинская область; 66, 96 - Свердловская область; 67 - Смоленская область; 68 - Тамбовская область; 69 - Тверская область; 70 - Томская область; 71 - Тульская область; 72 - Тюменская область; 73, 173 - Ульяновская область; 74, 174 - Челябинская область; 75, 80 - Забайкальский край; 76 - Ярославская область; 77, 97, 99, 177, 197, 199, 777 - г. Москва; 78, 98, 178 - г. Санкт-Петербург; 79 - Еврейская автономная область; 82 - Республика Крым; 83 - Ненецкий автономный округ; 86, 186 - Ханты-Мансийский автономный округ — Югра; 87 - Чукотский автономный округ; 89 - Ямало-Ненецкий автономный округ; 92 - г. Севастополь; 94 - Территории, находящиеся за пределами РФ и обслуживаемые Департаментом режимных объектов МВД России; 95 - Чеченская республика.

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