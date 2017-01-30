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﻿Я изменилась. Я другая

30.01.2017  |  13:56
﻿Я изменилась. Я другая

Я изменилась. Я другая. Теперь не плачу по ночам. Ты виноват, что я такая. Такой меня ты сделал сам. Как говорится, время лечит. Я испытала на себе. Твои обманчивые речи. Теперь не верю я тебе! Тебе я даже благодарна. Ты изменил мой взгляд на мир. Теперь стервозна и коварна

Я отомщу. Мне хватит сил. Ты смотришь удивленным взглядом, Ты хочешь все вернуть назад, Но больше я не буду рядом. Холодный блеск в моих глазах А знаешь, я тебя любила Любила так, как никого. Теперь, когда уже забыла, Хочу лишь только одного: Чтоб заплатил за все обиды, За всю ту боль, что причинил. Я стерва. Чувств моих не видно. Я отомщу. Мне хватит сил. как ангел, изгнанный из рая Я грешным отдаюсь мирам. Ты виноват, что я такая. Такой меня ты сделал сам.


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