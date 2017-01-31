Да не теряйте же любовь из-за гордости

31.01.2017 | 08:21

Вот смотришь на некоторые влюбленные пары, повстречаются две недели и с них довольно. А такими громкими искренними словами бросаются, клятвы разные дают. Но ведь отношения проверяются временем, жизненными ситуациями, а не словами и прогулками по городу, кино, кафе. Пройдет месяц — это такая малость. Вы еще даже особа не знаете друг друга, не знаете, что он любит больше: зеленый чай или же крепкий кофе без сахара, а она — белые розы или же красные.

Первые полгода вы будете узнавать друг друга, узнавать интересы, увлечения, знакомиться с друзьями. А дальше уже зависит все от нас самих. Сами чувства появляются через год, даже бывает и полтора. Когда уже, наверное, ты завариваешь ему без лишних вопросов черный чай с двумя ложками сахара, готовишь ему любимую курицу с чизкейком, зная, что он любит с сыром. А он знает, какие ты любишь цветы, что подарить на праздники, дни рождения твоих родителей, а его друзья так привыкают видеть вас вместе, что воспринимают как одно целое. Он помнит общие значимые даты и в этот день будит тебя ранним звонком, что сегодня, к примеру, 23.

Вы вместе взрослеете, начинаете мечтать о будущей свадьбе и о детях, жадно споря, как вы их назовете. Время идет. А ведь начнутся ссоры, скандалы, ночные звонки, истерики, слезы. Цени не пустые слова, а когда в три утра он приезжает к тебе с букетом твоих любимых цветов, крепко сжимает, говорит, что любит и никогда не отпустит. И ему это совсем не сложно сделать. Ведь ты ему так дорога. А ты все еще не можешь успокоиться, бьешься в истерике, кричишь на него, а он просто молча выслушивает тебя, не оскорбляя при этом. Вот что значит, эти отношения, а не ваши слова, ненужные никому, к сожалению.

Главное уметь сохранить эти отношения, уметь разговаривать, выслушивать друг друга. Да не теряйте же любовь из-за гордости. Потом начнутся новые отношения, будете искать замену друг другу, похожих, но никогда не почувствуете того, что делало вас такими счастливыми. Ведь вы можете никогда больше не встретить такого, который просто беспокоился за вас, чтобы и оделась потеплее и покушала, и вовремя легла спать. Если он любит тебя, он никогда не сможет разорвать эти отношения. Так или иначе он будет появляться в твоей жизни, а ты молча будешь любить его таким, сложного, разного, но такого родного. Как бы люди ни расставались, всегда останутся в наших сердцах, потому что они научили друг друга любить.