en in english ge ქართულად
 
пятница, 3 февраля 2017
ГлавнаяНовостиАналитикаТема дняСобытияВидеоАрхив
Фото
Новости

Кому-то с тобой очень повезет...

02.02.2017  |  14:27
Кому-то с тобой очень повезет.... 30138.jpeg

Я знаю что у тебя все будет хорошо… Ты встретишь достойную девушку которую очень полюбишь, правда очень обидно, что причиной твоего счастья буду не я. Ты будешь находить на нее время, даже несколько минут в день…

Не знаю, будешь ли ты ей так дорог, как дорог мне. Будет ли она так радоваться встрече с тобой, как радуюсь этому я. Будет ли она улыбаться на твои сообщения, как я. Ценить и слушаться тебя даже в самых малых примитивных вопросах, как слушаюсь я. Самое обидное, что, если бы я и хотела ослушаться тебя, я попросту этого не могу сделать.

Я не знаю, что на данный момент со мной происходит, но меня пугает это чувство, и я не знаю, как от него избавиться. Не было ни одного дня, ни одной минуты, когда бы я о тебе не думала. Хм… Наверное очень глупо думать об человеке целыми сутками, в то время, когда ты обо мне не задумываешься даже на минуту. Иногда думаю, что лучше бы тебя не было, и тут же понимаю, что лучше тебя и нет.

Все-таки правду говорят, что счастье вовсе не в деньгах, даже если бы я была самой богатой в мире, та, которая будет с тобой рядом, будет все равно богаче, ведь у нее будешь ты… Я хочу сказать лишь одно: Кому-то с тобой очень повезет. Береги себя…


Посмотреть, что нового на главной странице GeorgiaTimes.info
Добавить в: Добавить в memori.ru Добавить в vaau.ru Добавить в news2.ru Добавить в myweb2.search.yahoo.com Добавить в slashdot.org Добавить в technorati.com Добавить в Magnolia Добавить в Livejournal Добавить в Reddit Добавить в Google
Постоянная ссылка :
Топ видео  
 
  Главная Новости Аналитика Тема дня События Видео Архив О нас  
Copyright © 2017. GeorgiaTimes.info - Новости: Грузия сегодня При цитировании или републикации ссылка на сайт источника обязательна. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. info@georgiatimes.info  новости  статьи  все
Нашли опечатку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Рейтинг@Mail.ru
Rambler's Top100