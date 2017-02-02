Кому-то с тобой очень повезет...

02.02.2017 | 14:27

Я знаю что у тебя все будет хорошо… Ты встретишь достойную девушку которую очень полюбишь, правда очень обидно, что причиной твоего счастья буду не я. Ты будешь находить на нее время, даже несколько минут в день…

Не знаю, будешь ли ты ей так дорог, как дорог мне. Будет ли она так радоваться встрече с тобой, как радуюсь этому я. Будет ли она улыбаться на твои сообщения, как я. Ценить и слушаться тебя даже в самых малых примитивных вопросах, как слушаюсь я. Самое обидное, что, если бы я и хотела ослушаться тебя, я попросту этого не могу сделать.

Я не знаю, что на данный момент со мной происходит, но меня пугает это чувство, и я не знаю, как от него избавиться. Не было ни одного дня, ни одной минуты, когда бы я о тебе не думала. Хм… Наверное очень глупо думать об человеке целыми сутками, в то время, когда ты обо мне не задумываешься даже на минуту. Иногда думаю, что лучше бы тебя не было, и тут же понимаю, что лучше тебя и нет.

Все-таки правду говорят, что счастье вовсе не в деньгах, даже если бы я была самой богатой в мире, та, которая будет с тобой рядом, будет все равно богаче, ведь у нее будешь ты… Я хочу сказать лишь одно: Кому-то с тобой очень повезет. Береги себя…