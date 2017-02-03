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Замужество - это не фотки для инстаграма

03.02.2017  |  19:08
Замужество - это не фотки для инстаграма

Нельзя относиться к замужеству, как просто к факту того, что ты замужем, сменила фамилию, тебя взяли и ты не осталась старой девой) Нужно реально оценивать ситуацию и осознанно вступать на эту ступень. Теперь ты не одна, ты не можешь вечно спать до обеда, ничем не заниматься и делать то, что приходит лишь тебе на ум. У тебя в ближайшее время появятся дети, у тебя будет муж, которого нельзя упускать из виду. Если ты женила его на себе, это еще не значит, что ты победила, это не конец игры, ты должна одерживать победу каждый день, не давать потухнуть тому огоньку, который его привлек.

Замужество - это ответственность, зрелость и осознанность, а не крутые фото со свадьбы с кучей подруг и кольца с цветами для инстаграма.


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