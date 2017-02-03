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﻿Когда-нибудь я тоже буду мамой...

03.02.2017  |  21:09
﻿Когда-нибудь я тоже буду мамой...

Когда-нибудь я тоже буду мамой, и буду нянчить наших малышей. качать в кроватке день и ночь упрямо, любить от пальчиков до маленьких ушей.

и ты, родной мой, приходя с работы, войдешь в наш светлый и уютный дом. и, забывая вновь про все заботы, обнимешь нас, улыбку пряча ртом.

"люблю я вас, мои хорошие", -ты скажешь, и мы ответим тем же, не тая, подгузники, душ, ужин, -снова манишь, домашняя, родная суета.

мы посидим, задумаясь, немного, мечтая вновь о будущем своем. когда-нибудь я тоже буду мамой, а ты любимым и родным отцом.


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