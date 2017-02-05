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Наверно, у многих есть человек, о ком постоянно думаешь05.02.2017 | 18:49
Наверно, у многих есть человек, о ком постоянно думаешь. Может быть, это не любовь, даже не влюбленность, но к нему очень тянет. Он может быть абсолютно противоположностью твоего идеала. В нем вообще может не быть плюсов. с ним никогда не будет ни счастья, ни отношений. Понимаете? Никогда. Ничего. C таким нет смысла что-то начинать и вот спросить тебя: "а что тебе в нем нравится?" и даже сказать нечего. Потому что не знаешь, вообще. А перестать думать сложно. Так и живешь: с ним не можешь и без него не можешь.
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