﻿Наверно, у многих есть человек, о ком постоянно думаешь

05.02.2017 | 18:49

Наверно, у многих есть человек, о ком постоянно думаешь. Может быть, это не любовь, даже не влюбленность, но к нему очень тянет. Он может быть абсолютно противоположностью твоего идеала. В нем вообще может не быть плюсов. с ним никогда не будет ни счастья, ни отношений. Понимаете? Никогда. Ничего. C таким нет смысла что-то начинать и вот спросить тебя: "а что тебе в нем нравится?" и даже сказать нечего. Потому что не знаешь, вообще. А перестать думать сложно. Так и живешь: с ним не можешь и без него не можешь.