en in english ge ქართულად
 
воскресенье, 5 февраля 2017
ГлавнаяНовостиАналитикаТема дняСобытияВидеоАрхив
Фото
Новости

﻿Наверно, у многих есть человек, о ком постоянно думаешь

05.02.2017  |  18:49
﻿Наверно, у многих есть человек, о ком постоянно думаешь

Наверно, у многих есть человек, о ком постоянно думаешь. Может быть, это не любовь, даже не влюбленность, но к нему очень тянет. Он может быть абсолютно противоположностью твоего идеала. В нем вообще может не быть плюсов. с ним никогда не будет ни счастья, ни отношений. Понимаете? Никогда. Ничего. C таким нет смысла что-то начинать и вот спросить тебя: "а что тебе в нем нравится?" и даже сказать нечего. Потому что не знаешь, вообще. А перестать думать сложно. Так и живешь: с ним не можешь и без него не можешь.


Посмотреть, что нового на главной странице GeorgiaTimes.info
Добавить в: Добавить в memori.ru Добавить в vaau.ru Добавить в news2.ru Добавить в myweb2.search.yahoo.com Добавить в slashdot.org Добавить в technorati.com Добавить в Magnolia Добавить в Livejournal Добавить в Reddit Добавить в Google
Постоянная ссылка :
Топ видео  
 
  Главная Новости Аналитика Тема дня События Видео Архив О нас  
Copyright © 2017. GeorgiaTimes.info - Новости: Грузия сегодня При цитировании или републикации ссылка на сайт источника обязательна. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. info@georgiatimes.info  новости  статьи  все
Нашли опечатку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Рейтинг@Mail.ru
Rambler's Top100