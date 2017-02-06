﻿К водителю такси села женщина...

06.02.2017 | 09:27

К водителю такси села женщина, с большим букетом цветов, слегка накрашена, нервно перебирала подол платья. она: побыстрей пожалуйста я опаздываю! — наверно на праздник к кому-то? — Да к дочери на день рождения! ей сегодня 25! она ждет меня к 3 часам. На часах было 14:40. - Ну тогда поехали быстрее, чтоб не опоздать, говорите адрес. Здесь не далеко - Северное кладбище, пожалуйста, и посмотрела на водителя глазами полными боли, горечи и слез! Он посмотрел на нее с удивлением, но ничего не сказал., только слушал эту женщину которая продолжала говорить едва не заплакав. - Понимаете, моя Юлечка оставила меня еще месяц назад, а вчера звонит мне и говорит: мама если ты так по мне скучаешь приходи ко мне на день рождение! мы посидим с тобой поговорим! На лице женщины появилась дрожащяя улыбка. Она меня ждет!!! На улице было жарко, везде давки. — Боюсь не успеем-сказал водитель. — Ничего страшного, здесь уже не далеко, я дойду пешком! Она вышла, и быстрым шагом направилась в сторону кладбища, и скрылась за поворотом. Движение машин встало в норму, и таксист поехал дальше. Проезжая тот самый поворот в сторону кладбища, он увидел разбросанные знакомые ему цветы по середине дороги. Была жуткая авария, сбита насмерть та самая женщина! И только ветер развивал её волосы, и цветы что были у нее в руках. Водитель посмотрел на часы было ровно 3 часа.